Raphael reaparece; prepara disco durante cuarentena

"Estoy aprovechando muy bien el tiempo porque voy a grabar, ya estoy preparando todo vía teléfono y todas estas cosas, con toda la orquesta, cómo me conocen todos muy bien, es como si estuviera ahí con ellos", dijo a T13 de Chile.

"Natalia y yo no la pasamos todo el día hablando como loros, porque cada foto, cada cosa que hay en esta casa nos recuerda partes de nuestra vida.



"Tenemos rueda de prensa con mis hijos por este sistema todos los días, a las 7:30, platicamos durante un par de horas", compartió.

"Es muy importante que la gente, que todos jóvenes, sigan los consejos y órdenes que hay de no salir", puntualizó.

"Voy a reunirme con mis hijos y a darles abrazos, como ahora no puedo abrazar a nadie, ni siquiera darle los cinco, ni darle la mano, ni nada, voy a dar besitos a todos", concluyó.

El cantante español, enfermedad infecciosa que impactó enérgicamente a España.El intérprete de temas como Mi gran noche y Cuando tú no estás asegura quey para pintar, actividad que es otra de sus pasiones."Pinto, estudio, canto todos los días una hora, que para mí es muy poco y esto sirve como descanso, en realidad es un descanso lo que me estoy tomando", reflexionó.El Divo de Linares ha pasado siete semanas de confinamiento que comparte con, su esposa desde hace 40 años, sin dejar de estar en contacto con sus hijos.Raphael describió que se encuentra en un lugar muy tranquilo e hizo una petición a sus fans."Estamos a lasen una casa muy bonita, con un jardín precioso, aquí no se oye ni un coche, ni una guagua, ni nada, el silencio es total", dijo.Finalmente, el cantante compartió qué es lo primero que hará, una vez que la pandemia pase.