Raquel Bigorra responde a polémica con Bisogno

Luego de estar envuelta en polémica al ser señalada por traicionar su amistad con Daniel Bisogno, Raquel Bigorra rompe el silencio y asegura que desde el viernes "ha vivido algo muy fuerte que no ha podido pasar por alto".La amistad y el "comadrismo" que existía entre ellos desde hace años, ahora se ve interrumpido por un supuesto video en el que Bisogno aparece besando a un hombre, mismo del que acusan a Bigorra de haberlo vendido a una revista de espectáculos.Ante esto, Raquel expresó en el programa Tu Casa Tv que "vivió un fin de semana complicado porque además fue su cumpleaños, sin embargo, ha tenido que permanecer de pie y fuerte"."Ya estoy muy mayor para prestarme a estas cosas, pero sí lo quería decir porque qué padre que te sientes a hablar de la gente y entonces no estés listo para hablar de lo tuyo, ¿no? (...) No se preocupen que vamos adelante", expresó la cubana en torno a las pasadas declaraciones del conductor de Ventaneando.Ivonne Chávez, Michelle Vieth y Patricio Cabezut demostraron su apoyo y admiración a la cubana, reconociendo que tiene "una carrera respetable".Raquel Bigorra dijo que en los próximos días hablará a detalle de todo lo que ha sucedido en torno a esta polémica.Cabe señalar que, tras la supuesta venta de información de Bigorra a una revista, ésta cambió el estatus de su cuenta de Twitter a privada, fusión que desactivó y ahora dejó ver su último tuit en torno al tema.Con información de El Siglo de Torreón