Rara salamandra no se ha movido del mismo lugar en 7 años

A lazy cave salamander didn't move from the same spot for 7 years https://t.co/c6HBc0Hkzn pic.twitter.com/n7v2o7GAkT — New Scientist (@newscientist) February 2, 2020

Un grupo de investigadores de la universidad húngara Eotvos Loránd descubrió que. Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista científica Journal of Zoology , informó RT Los científicos aseguran que. Se encuentran principalmente en cuevas, donde llevan un estilo de vida extremadamente sedentario.Los especialistas atraparon a los anfibios, los etiquetaron y luego los liberaron en su entorno natural en la región de Herzegovina. Desde 2010 hasta 2018, analizaron 19 ejemplares, bastándoles el primer año para notar que la mayoría de salamandras no se movieron más de 10 metros.Durante los ocho años que duró la investigación,mientras que el ejemplar más perezoso no se ha movido ni un milímetro durante siete años.Hasta la fecha,omitiendo importantes datos ecológicos de las poblaciones naturales observadas en su hábitat original.Los especialistas, no tienen depredadores y destacan por su enorme resistencia a la inanición, pudiendo pasar sin ingerir nutrientes durante varios años. Además, son ciegos y viven en completa oscuridad bajo tierra y bajo agua.