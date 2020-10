Rarámuris se suman a protesta contra AMLO en el Zócalo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Nuevos inquilinos alberga desde el sábado la plancha de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México con la llegada de nuevos contingentes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), incluidos indígenas rarámuris que se sumaron al movimiento para exigir la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Juré que vengaría la muerte de una pequeña que tenía cáncer y murió por falta de medicamentos oncológicos, y de eso es responsable López Obrador", afirmó Juan Hernández, hombre de edad avanzada que está en plantón en el Zócalo capitalino el tiempo que sea necesario.



En entrevista con La Razón, don Juan que llegó al plantón desde el 19 de septiembre procedente del estado de Puebla, acusó al primer mandatario de dejar en el abandono al sector salud por quedar bien con otros países regalando dinero, como sucedió con el caso de El Salvador.



Comentó que dejó su familia en Puebla, "y aquí estaré luchando hasta que el Presidente se vaya, pues ha actuado como un dictador, y ahora busca realizar consultas para generar cortinas de humo de lo mal que está el país.



"Tengo más de 60 años y creo que éste ha sido el peor Presidente de México", sostuvo Juan Hernández.







Al frente de un contingente de rarámuris que llegó a la plancha del Zócalo está Fermín Calzadilla, del municipio de Guarichí, Chihuahua, quien reclamó a López Obrador el abandono de los pueblos originarios, pues en la Sierra Tarahumara no llegan los beneficios que presume como programas sociales, de salud, solo se entregan a donde hay comunicación.



"No somos acarreados", aclaró a este diario el representante étnico, tras asegurar que con un perdón a los pueblos originarios no se resuelve el abandono histórico a este sector.



"Estamos aquí porque no se nos voltea a ver; llegaremos hasta sus últimas consecuencias, y ojalá vengan más personas a apoyar el movimiento. Queremos que se regrese el programa Prospera", expuso Calzadilla.



Mujeres indígenas jóvenes de menos de 16 años con sus hijos en brazos, van de la carpa donde ofrecen alimentos a su lugar donde acampan, ubicado enfrente del antiguo Palacio del Ayuntamiento.



Dentro del plantón fueron instaladas al menos cinco carpas donde las mujeres rarámuris ofrecen sus productos como pulseras, llaveros, muñecas de trapo, blusas bordadas tradicionales de la Sierra Tarahumara, entre otros souvenirs.



Estimaciones no oficiales señalan que en Zócalo hay cerca de tres mil personas en plantón, dentro de las casas de campaña, las cuales tienen colchones inflables, cobijas, almohadas y cobertores.







Con información de La Razón