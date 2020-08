Raro tiburón sin piel y sin dientes es capturado en aguas del Mediterráneo

Escuchar Nota

"Aunque este tipo de anomalía morfológica es potencialmente mortal, las observaciones indicaron que el espécimen gozaba de buena salud y estaba bien desarrollado", escribieron los autores en su publicación.

Investigadores de la Universidad de Cagliaril, de acuerdo a una investigación publicada recientemente en Journal of Fish Biology, informa RT El ejemplar estudiado, una hembra de tiburón olayo ('Galeus melastomus') de 30 centímetros de largo y 82,7 gramos de peso, fue capturado en 2019 a 500 metros de profundidad por una red de pesca comercial en aguas de la isla italiana de Cerdeña, en el mar Mediterráneo.Al analizar la piel del escualo bajo el microscopio,, estrato laxo, ni dentículos dérmicos, estructuras que protegen este órgano de agentes patógenos y de la abrasión durante el nado.Dadas las funciones que desempeñan estos elementos de la piel,, posiblemente aumentando su costo energético y frenándolo, los que debió haber debilitado su sistema inmunológico, explican los autores.Del mismo modo,, puesto que estaban "reducidos a una especie de estructuras no visibles a simple vista". Sin embargo, esta malformación no limitó su capacidad para cazar o alimentarse, dado que esta especie deglute a sus presas enteras., quienes sugieren que la causa podría estar relacionada con una larga exposición a contaminantes químicos o al aumento de la acidificación del mar producto del calentamiento global. Asimismo, también podría tratarse de una malformación natural ocurrida durante el desarrollo embrionario del animal.