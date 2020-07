Ratifica Lozoya que quiere trato de testigo colaborador

Escuchar Nota

"Quisiera muy puntual hacer una observación, y esta consiste su señoría que en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy", dijo el litigante.



"Es por ello que en armonía con lo que el señor Emilio L. señaló anteriormente, en su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban. Todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR".



"Encontrar esa verdad y finalmente hacer justicia. Es todo su señoría", concluyó.



"Esto es importante porque dentro del marco de sus estrategias de defensa se encuentran las posiblidades que ustedes exploren, pero en este momento en cuanto la petición de la Fiscalía no tengo argumento en contra. Entonce señor Lozoya, para cerrar debate ¿algo que decir?", preguntó el juez.



La defensa de Emilio Lozoya confirmó que el ex director de Pemex negocia un beneficio para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones contra integrantes de "un aparato organizado de poder".el criterio de oportunidad, una figura legal que prevé la inmunidad penal para aquellos imputados que proporcionen información valiosa sobre delitos de mayor gravedad a los que le atribuyen.Afirmó que Lozoya busca la edificación de este criterio con el objetivo de hablar con la verdad.Posteriormente, el juez Artemio Zúñiga Mendoza dijo que advertía que Lozoya estaría conforme con la petición de vincularlo a proceso por el caso Agronitrogenados, allanándose a la pretensión de la FGR.El ex funcionario sólo respondió con un: "Nada más, su señoría".Dicho lo anterior, Zúñiga dio por cerrado el debate y anunció que este mismo martes decidirá si Lozoya es o no vinculado a proceso.Enseguida, acordó llevar a cabo un receso paga ventilar los espacios, dar acceso a los servicios médicos del imputado y revisar los apuntes sobre los que se basará su decisión que definirá la situación jurídica.A las 17:00 horas, el juzgador reanudará la audiencia en la que también decidirá la medida cautelar bajo la que estará sujeto Lozoya en caso de ser procesado, es decir, si le concede la libertad provisional, le dicta la prisión preventiva justificada o el resguardo domiciliario.