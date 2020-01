Ratificación de T-MEC no resolverá problemas de México: OCDE

"(Este avance) sería un elemento fundamental en términos de la certidumbre y también diferente y mejor en cuanto a diferenciar a México respecto de otros países, que seguramente estarían dispuestos a pagar un gran costo por tener ese mismo privilegio".

"Sería un crecimiento bienvenido, pero definitivamente no suficiente en México", manifestó en su último día de trabajo por el país.



"La confianza es la madre de la inversión y la inversión es el motor de crecimiento, un crecimiento que ya solo puede ser incluyente y sustentable", manifestó ante académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).



La pronta aprobación del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica "no va resolver todos los problemas" de México, afirmó, secretario general de laDijo que si bien lacon la ratificación y la eventual entrada en vigor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)El funcionario del organismo internacional reiteró que el pacto comercial tiene un enorme potencial para laque, de acuerdo con los pronósticos de la OCDE,El exsecretario de Hacienda de México sostuvo que el dinamismo de la economía y ladependen de un factor esencial, que esDe ello depende el futuro de México y es necesario fortalecer la confianza ante una problemática que no es exclusiva de un país, ya que"Mientras más incertidumbre afuera, nosotros tenemos la obligación de generar más certidumbre con la parte que nos toque a nosotros, que son las políticas internas", acentuó Gurria Treviño.En su opinión, las acciones permitirán no solo volver a México un importantey, sobre todo, un país con un mayor nivel de bienestar.Es necesario aprovechar al "máximo" la oportunidad del, instrumento que podría quedar aprobado antes de enero en el Senado estadounidense, pero, añadió el directivo.