Ratifican a Ricardo Ahued como director de Aduanas

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificaron el nombramiento de Ricardo Ahued como administrador general de Aduanas del SAT.Pese a que Movimiento Ciudadano cuestionó que Ahued Bardahuil, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con licenciatura para ocupar el cargo, y al voto en contra del PAN, los legisladores aprobaron su ratificación, informó Milenio Y es que durante la sesión de preguntas y respuestas, Tonatiuh Bravo, diputado de Movimiento Ciudadano, lo cuestionó por no tener título de licenciado, mientras que la diputada del PAN, Verónica Sobrado, le preguntó si cree tener capacidad de encabezar el cargo, a pesar de no contar con estudios necesarios.Al comparecer ante las comisiones del Congreso, el senador con licencia justificó que el Artículo 13 de la Constitución no le exige ningún titulo universitario para ocupar dicho cargo en el Servicio de Administración Tributaria.Destacó que aspira al puesto por el “profundo amor” que tiene a México y aseguró que servirá de manera honrada en el sector público. Asimismo, se dijo identificado con los valores del SAT y mencionó que en estos tiempos de la "cuarta transformación" se trabajará con eficiencia y transparencia.Posteriormente, la tercera comisión de la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Ahued Bardahuil, el cual se subirá este miércoles a la sesión para que el funcionario rinda protesta.