Ratifican condena en contra de Rafael Correa

Escuchar Nota

"Este Tribunal, con base en los artículos 657 numerales 5 y 6 del Código Integral Penal (COIP) declara improcedente los recursos de casación", dictó la Corte.



de cara a los comicios de 2021 -en los cuales pretendía postularse para Vicepresidente-, después de que la Justicia del país desestimara un recurso para anular su sentencia a ocho años de prisión e inhabilitación por cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016".consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa ni contra los otros quince sentenciados en el caso. Por consiguiente, estimaron, no era procedente la anulación del dictamen.Debido a la ratificación de la sentencia, Correa no podrá participar en los comicios del 7 de febrero de 2021, en las que iba a presentarse como compañero de fórmula de Andrés Arauz, un joven salido de las filas de su movimiento, Revolución Ciudadana.El caso "Sobornos" se trató de una red de corrupción mediante la cual se recibieron "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet, entre 2012 y 2016, para la financiación irregular -a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, como Odebrecht- del movimiento oficialista Alianza País., fue condenado en primera y segunda instancia, en abril y julio respectivamente, por el delito de cohecho como autor mediato.