Ratifican prisión preventiva para asesino de Purón

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.-Érick “N”, detenido mediante una orden de aprehensión como presunto responsable del homicidio calificado de Fernando Purón Johnston, fue presentado ante un juez de control que ratificó la detención legal y autorizó la ampliación del término legal a 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado, a quien se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.



El licenciado Carlos Gilberto Valdés Martínez, asesor jurídico de las víctimas indirectas, que son los miembros de la familia Purón Villarreal, comentó lo anterior momentos después de que se terminó la primera audiencia de Érick “N”, quien nuevamente estará ante el juez el próximo sábado 25 a las 11:00 horas.



El abogado comentó que en la audiencia de Érick “N” se calificó la detención de legal con base en los argumentos presentados por la representación social; se le hizo una imputación y posteriormente se le realizó una mención de los datos de prueba que sostienen la imputación que hay en su contra.



Comentó que en la audiencia se dio a conocer cómo fue la captura del imputado en un poblado del estado de Guerrero, el traslado a Piedras Negras y la puesta a disposición del juez en términos legales.



El abogado Valdés Martínez confía en que las cosas se están haciendo bien y que se va a vincular a proceso al imputado.



“Es oportuno dar un agradecimiento al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, porque se trajo a esta persona a cuentas; también debemos agradecer a las autoridades que en el estado de Guerrero hicieron posible esta captura. Cabe precisar que aquí participaron no solamente autoridades estatales, sino también el Ejército”.



Agregó que la familia Villarreal está muy agradecida y de igual forma solicita que sigan así, que insistan en resolver este delito. “Ya vemos que sí se puede resolver y que sí se logra dar con los responsables; le pedimos de manera muy encarecida a todas las autoridades que se esfuercen y en la misma medida también les agradecemos lo que han hecho al presentar a esta persona y esperamos que sean traídos todos los responsables”.





No hablo



El abogado comentó que durante la audiencia, Érick “N” guardó silencio, se reservó su derecho a declarar, aunque tuvo su oportunidad de hacerlo, sin embargo bajo el consejo de su defensora de oficio, optó por guardar silencio en esta audiencia.



“Él tiene el derecho constitucional de declarar en cualquier momento del proceso, siempre y cuando sea en audiencias y en las formas establecidas, pero en esta audiencia fuera de su nombre no dijo nada, él se identificó como el señor Érick y sus apellidos”.





Familia



“El hecho de que se haya cumplimentado esta orden de aprehensión, es muy esperanzador para la familia de Fernando Purón Johnston, que ha pasado por un proceso muy doloroso”, comentó el licenciado Carlos Gilberto Valdés Martínez, asesor jurídico de las víctimas indirectas.



Agregó que la familia siente que hay un avance en esta administración de justicia y eso, dentro de todo el dolor que han pasado, los reconforta un poquito.