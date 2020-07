Raúl está concentrado en Wolves: Nuno Santo

Escuchar Nota

Wolverhampton, Inglaterra.- El técnico del Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, confía en que Raúl Jiménez sabrá mantenerse concentrado en la recta final de la Premier League pese a las versiones que lo colocan fuera del club para la siguiente temporada.



Que si la Juventus o si el Manchester United, lo cierto es que el delantero mexicano hace ruido debido a sus 15 anotaciones que lo tienen en la parte alta del rubro de goleadores.



“No es el momento de pensar en algo así. Estoy seguro de que Raúl está concentrado al 100 % en lo que tiene qué hacer en los Wolves”, expresó el timonel de Jiménez.







Los Lobos cayeron frente al Arsenal, por lo que perdieron ritmo en su lucha contra el Manchester United, por puestos de Europa League.



El técnico Gerardo Martino recomendó que Raúl apostara por los Red Devils, si es que se le presentara el dilema entre permanecer en la Premier League o emigrar a la Serie A. Nuno también opinó al respecto.



“Hay cosas que no se pueden controlar y a las que tienes que decir si prestar atención o no. Admiro al ‘Tata’, es un gran entrenador, pero sinceramente no es algo que nos distraiga”, comentó.



Las declaraciones del técnico de los Wolves coinciden con las de Moisés Muñoz, quien aseguró que cada semana habla con Raúl y que detecta que no está en sus planes una mudanza.