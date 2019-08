Raúl Flores renuncia al PRD

Adios PRD..... Hoy hago pública mi separación del @PRDMexico , he decidido no ratificar la militancia, en mi caso no podía hacerlo sin contar apretadamente la historia, mi historia y mis motivos , no es una renuncia breve y “amable” o sin autocrítica. Aquí mi texto: 1/2 pic.twitter.com/4xxyGfAHyA — Raúl Flores (@raulflorescoy) 28 de agosto de 2019

El expresidente delen la Ciudad de México,, informó este miércoles que se separa de este instituto político.A través de su cuenta de Twitter, Flores detalló que no decidió ratificar su militancia.Destacó que "quienes se quedaron hasta este punto, no fuimos capaces de acabar con las inercias y vicios internos, porque no hay que dejar de buscar opciones de participación para apoyar a nuestro México y no persistir en la simulación... Adiós PRD".A través de una, que consta de seis hojas, Raúl Flores indicó que al estar al frente del gobierno, el PRD se volvió sistema y "con ello llegaron las contradicciones, ahogamos el debate interno y con ello se impuso la línea"."Lo normal y políticamente correcto es que quienes anuncian su salida del PRD lo hagan dando muchos agradecimientos, yo por mi parte pienso que lo más honesto es ser autocríticos“, refirió.Explicó que"sí por las formas, pero sobre todo por el fondo", y dijo que "se necesita que nuevas caras, ideas y formas tomen el futuro (el verdadero, sin etiquetas), en sus manos, sin heredar los vicios ni la falta de responsabilidad".Reconoció que, durante sus 25 años de militancia, personalmente se vio envuelto en las corrientes políticas del partido, a pesar de que se resistió en muchas ocasiones.Agregó que hubo episodios en que sus los gobiernos y legislaturas persistas fueron muy cuestionados, además de que se volvieron laxos en el manejo de los recursos.“Abandonamos la formación política, los recursos se destinaron para estructuras de las llamadas fuerzas territoriales y las corrientes, la política de alianzas la transformamos en errática y casi todo el partido fue laxo en el manejo de los recursos”, puntualizó.Finalmente, añadió que la posición reciente del PRD y sus nuevos aliados "se centra en la confrontación personal, antes que en la genuina lucha política, no presenta un modelo alternativo de gobierno, pero sí presenta muchas etiquetas".