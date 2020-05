Raúl Jiménez considera ‘increíble’ la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Escuchar Nota

“No es como en otras ligas en el mundo en donde te ibas al descenso por tener un año malo. Me parece increíble, pero al final la decisión parece estar tomada y pues, ¿qué se puede hacer?”, dijo a una televisora internacional.

“No estoy de acuerdo porque se pierde la esencia de competir los clubes que peleaban el descenso se pueden tirar a la hamaca y estar cómodos”, sentenció.

El delantero mexicanocalificó como algo “increíble” que se haya tomado la decisión de, así como elpor los próximos seis años.La semana anterior, el titular de la, Enrique Bonilla, confirmó una, la cual incluía supara darle paso a unaAdemás que a partir de 2021, la cual consistía en que los equipos de la Liga MX debían usar a jugadores con límite de edad de 20 años y once meses durante mil minutos en el certamen.Ante esta situación, el jugador delde la Liga Premier inglesa,Consideró que el no tener que perder ni ganar naday no le den la importancia que se merece al torneo.