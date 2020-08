Raúl Jiménez, el objetivo principal de la Juventus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El delantero mexicano Raúl Jiménez es el objetivo principal de la Juventus para la próxima temporada. El director deportivo de la 'Vecchia Signora', Fabio Paratici, ha iniciado conversaciones con la directiva de los Wolves, la cual se mantiene firme en no rebajar el valor del azteca.



De acuerdo al periodista Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, el 'Lobo de Tepeji' es el principal candidato de la Juventus para acompañar a Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala en el ataque la siguiente campaña, sin embargo, el campeón de la Serie A no quiere desembolsar la cantidad que exige Wolverhampton por el exjugador del América por lo que le ha ofrecido al club de la Premier League incluir futbolistas en la operación.



La directiva de los Wolves desea obtener 100 millones de euros por Jiménez y según el rotativo italiano, el conjunto inglés no está interesado en rebajar sus pretensiones económicas aceptando a jugadores de la Juventus, equipo que habría ofrecido al mediocampista Aaron Ramsey. Por otro lado, Corriere Dello Sport destacó que los Wolves también habrían rechazado otra oferta que incluía al delantero argentino, Gonzalo Higuaín.



Raúl Jiménez terminó la campaña 2019/20 con 17 goles en 38 partidos en la Premier League de Inglaterra. En total, el delantero mexicano registró en todas las competencias 27 dianas y 10 asistencias.