Raúl Jiménez se quedaría en el Wolverhampton

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La pandemia por coronavirus ha traído crisis económica a varios clubes de futbol a nivel mundial y Wolverhampton es uno de ellos, pero no quieren deshacerse del mexicano Raúl Jiménez a pesar de que se habla hay interesados por sus servicios en España y del Manchester United.



Según el diario The Sun, en Wolves prefiere vender a otra de sus estrellas, Adama Traoré, el extremo recién convocado por la Selección de España, ya que reportes de The Mirror señalan que Liverpool y Manchester City podrían pelear por ficharlo.



Con la venta de Traoré, el club podría financiar una renovación en el equipo sin tocar a Jiménez.



Y es que el mexicano se convirtió en el favorito de los aficionados y el técnico de los Lobos, Nuno Espirito, no quiere soltarlo.



Es así que Wolves está esperando una guerra de ofertas por Traoré, exjugador del Barcelona, Aston Villa y Middlesbrough; están pidiendo casi 40 millones de euros por él.



Mientras tanto, ante las pretensiones de otros equipos, Jiménez dijo en marzo a ESPN “uno siempre está abierto a todo, pero tengo un contrato hasta el 2023".