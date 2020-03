Rayados cumplió: demandó a Inter de Beckham por videollamar a Pizarro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Monterrey procedió legalmente contra Inter Miami por la videollamada que le realizó David Beckham a Rodolfo Pizarro para convencerlo de fichar para su equipo cuando aún tenía contrato con la Pandilla, situación que va en contra del reglamento de transferencias FIFA.



Un portavoz del máximo organismo del balompié mundial informó a ESPN que la Pandilla realizó la demanda el 15 de febrero y que la investigación está en curso. Lo anterior también fue confirmado por una fuente cercana a Rayados.



"El día de hoy se recibió en nuestras oficinas la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro en el sentido de que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Club de Futbol Monterrey Rayados, ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami", anunció el club el 12 de febrero mediante un comunicado.



Al día siguiente, Duilio Davino, presidente de Rayados, informó que los abogados estaban analizando cómo fue que se dio la salida de Pizarro, luego de que el futbolista revelara que el copropietario del Inter Miami lo contactó por celular.



“Habló conmigo en videollamadas (Beckham), me dijo que quería contar conmigo, desde que me habló él por videollamada influyó mucho para que tomara esta decisión”, reveló Pizarro.



Inter Miami, por su parte, aseguró no haber faltado a ninguna regla, por lo que el 17 de febrero anunció de manera oficial a Pizarro como su nuevo jugador.