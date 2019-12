Rayados entregarán el alma

“Dicen que el que gana, sirve, el que no, no sirve, pero no creo que sea así. Creo que el club necesita ganar un título de Liga, van varias Finales y vendría muy bien para respaldar el proyecto, solidificar el crecimiento del club, lo necesitamos, es una realidad que no vamos a esquivar”, dijo Mohamed en la víspera de la Final de la Liga BBVA.

Hoy en el estadio Azteca se define el nuevo campeón del futbol mexicano cuando lasreciban la visita de losEl juego de ida terminó 2-1 a favor de los regiomontanos luego de un golazo de último minuto de Rogelio Funes Mori. Ahora, Monterrey se encuentra a solamente 90 minutos de otro título de fútbol mexicano, aunque primero necesitará obtener al menos un empate en el juego de vuelta ante unas Águilas que se han acostumbrado de venir de atrás para ganar los partidos.Si algo le da esperanza a la afición azulcrema es que las Águilas saben lo que es perder un juego de ida para luego ganar la serie. “Ahora sí se va a romper una, no hay de otra. Esas son conjeturas de los medios, me dijeron que segundas partes nunca son buenas, y nos ha ido muy bien”, respondió Miguel Herrera, técnico del América.Considerando que el gol de visitante no cuenta en esta instancia final del certamen, la realidad es que América solamente necesita dos goles y es campeón del fútbol mexicano. Entre otras cosas, también tiene la ventaja de jugar el partido de vuelta como local, donde América tiene la fama de ganar finales importantes a lo largo de los últimos años.Después de perder los títulos contra Pachuca y Tigres, “El Turco” apetarácontra América.Monterrey ha anotado al menos un gol en cada uno de sus últimos 11 partidos de liga. Si bien es cierto el gol de visitante no es válido, un gol en el estadio Azteca pudiera ser crucial para las esperanzas de los Rayados.Por los locales, el colombiano Andrés Ibargüen no logró recuperarse de una lesión en el muslo izquierdo, durante la ida abandonó la cancha a los 39 minutos y no pudo evitar la caída de las Águilas.El volante se sometió a estudios médicos, para determinar el grado de lesión, más el técnico Miguel Herrera no lo contemplará mañana, por otra parte Sebastián Córdova verá el partido desde el palco ya que está expulsado para el partido de vuelta.Los regios mantienen bajo cuidado al defensa César Montes, quién ayer trabajó por separado de sus compañeros por su lesión previo al partido de vuelta de la Final del TorneoApertura 2019.