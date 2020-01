Rayados niega llegada de Claudio Bravo; en Chile lo aseguran

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- La prensa en Chile asegura que Claudio Bravo fue sondeado por Monterrey para ser una de las bombas del equipo, pero esta información fue negada a ESPN por una fuente del club.



De acuerdo con el medio chileno 24 Horas, el arquero chileno que milita en el Manchester City tiene propuestas de varios clubes, incluidos algunos de la MLS. Este portal contactó a gente dentro del club mexicanos, quienes aseguraron que no existe interés.



Según el medio citado, fuentes cercanas al sudamericano confirmaron que la propuesta del conjunto regiomontano es la que más sedujo al veterano arquero, quien tiene pasado en el Barcelona y en la Real Sociedad.



La llegada de Bravo se daría después que el contrato de Marcelo Barovero termine en el verano. "Hasta junio tengo contrato en Monterrey. Después no descarto volver al futbol argentino", dijo el “Trapito” en días pasados.



El guardameta chileno lleva 11 juegos disputados con los Citizens entre todas las competencias, sin embargo, ha sufrido errores claves que han costado puntos para los dirigidos por Pep Guardiola. De esta forma, el conjunto inglés no ve con malos ojos su salida.