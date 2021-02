Rayados no aprovechan y les empatan

Escuchar Nota

Tan sólo a 10 minutos, Rayados.de amanecer como líderes del torneo y obtener su tercer triunfo en el, para conformarse con el empate 1-1 ante Necaxa.Pese a tener el control del partido en la mayor parte del tiempo, los regios no aguantaron y dejaron ir dos puntos, con los que podía alcanzar 13 unidades, las mismas que, líderes del certamen, en el mismo número de partidos disputados, y sumaron su segundo duelo sin ganar en fila.El primer gol llegó al 35', luego de una pared entre, en la que el argentino definió colocado y raso a la izquierda del arquero Luis Malagón.La jugada más clara aparte del gol en la primera mitad cayó en botines del juvenil Alfonso Alvarado, quien tomó el lugar del lesionadoEl "Plátano" no logró aprovechar un servicio que fildeó mal el central Jair Pereira, pues al momento de la pifia del zaguero, Alvarado intentó bombear a Malagón, pero su remate no tuvo la potencia necesaria yPara el segundo tiempo, el guardameta no pudo seguir debido a problemas musculares y en su lugar entró el veterano Édgar Hernández.El complemento fue polémico. Primero al 55', cuando en un tiro libre de Miguel Layún el portero suplente de los hidrocálidos dejó picar la pelota.La jugada fue revisada en el VAR, aunque el árbitrodejó seguir el juego por, aparentemente, no haber una prueba contundente para marcar el gol.Después, al 70', Alfonso González fue derribado dentro del área local, aunque nuevamente el videoarbitraje no señaló alguna infracción.fue a menos en el transcurso del partido.Cuando ya se empezaban a saborear los tres puntos, Martín Barragán llegó a apagar todo. Luego de un balón que quedó muerto en el área, el delantero aprovechó para sacar un disparo que venció aTras el empate, Rayados se quedó en sexto lugar con 11 unidades.