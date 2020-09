Raymix confiesa que su familia no tomó a bien su homosexualidad

Escuchar Nota

Raymix confesó que tras “salir del clóset” a través de un video que publicó en sus redes sociales, su familia no tomó a bien su homosexualidad. Sin embargo, esta pandemia por covid-19 ha hecho que puedan acercarse y abordar el asunto a detalle.En entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula, el intérprete de “Oye mi amor”, también aseguró que tras revelar su preferencia sexual, se siente mucho más tranquilo.Además de que Raymix está presentando su más reciente sencillo ‘Llámame’, le dijo al periodista Javier Poza que pronto lanzará un remake de una de las canciones más exitosas de Aleks Syntek:Estoy viendo la posibilidad de meter algo de Aleks Syntek hay una canción que me gusta mucho que me encantaría hacerle un remake, la de ‘Te Soñé’. La plática con él y el trabajo ya se están haciendo. está avanzado el tema, se hará en el estilo de la electrocumbia. Es una balada legendaria y ahora la intención es traerla al mundo de electrocumbia para experimentar este nuevo sonido”.Asimismo, el exponente de la electrocumbia en México aseguró que ya se encuentra preparando su próximo álbum, mismo que espera lanzar en diciembre:Voy a preparar un disco que yo pienso se va a estrenar en diciembre, Llámame y la canción que hice con Paulina Rubio ‘Tu y yo’ y otras también estarán en este disco”.Por último, Raymix confesó a Javier Poza qué ha aprendido en esta cuarentena causada por la covid-19:Mi estilo de vida es de mucho viaje, soy cero sedentario, y de pronto llegar a casa estar 4 meses lo más encerrado posible y la verdad me ha sido difícil. He aprendido a convivir hasta con la misma soledad. En esta nueva normalidad muchas emociones brotan y hay mucho estrés por estar quieto”.Y detalló que compuso una canción llamada “Soy Libre”, “haciendo alusión a cuando pase todo esto y volvamos a ser lo que éramos, siento que me imagino el momento en el futuro”.