Rayo causa incendio que consume condominios en la Isla del Padre, en Texas

Las llamas consumieron en su totalidad el edificio de departamentos, pero no hay reporte de personas lesionadas por el incidente.Un fuerte incendio consumió este 16 de mayo el conjunto habitacional(conocida también como Isla del Padre) ubicada en el sur de Texas y muy frecuentada por turistas del norte de México, especialmente de la ciudad de Monterrey.De acuerdo con The Brownsville Herald , decenas de bomberos del condado de Cameron combatieron el fuego en el edificio de condominios pese a los fuertes vientos que dificultaban las tareas.Las primeras indagatorias apuntan a que un rayo fue el causante del incendio que consumió casi en su totalidad el edificio de esta ciudad turística.Decenas de videos del incidente circulan en redes sociales, mostrando laHasta este momento, las autoridades locales no tienen reporte de personas muertas o lesionadas por el incendio.Luego de que el incendio fuera controlado, el administrador del conjunto habitacional afectado señaló que el edificio consumido por las llamas databa de 1977 y que los daños ascienden al menos a 7 millones de dólares.En las últimas horas se han registrado fuertes lluvias acompañadas de tormentas en la zona limítrofe con el estado de Tamaulipas conocida como Rio Grande Valley, en la que habitan decenas de miles de mexicanos.