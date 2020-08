Rayo mata a nueve niños mientras jugaban futbol en Uganda

Escuchar Nota

"Eso es una negligencia por parte de las personas que certifican si esos edificios son aptos para uso público, y vamos a trabajar para impedir más accidentes", dijo Ecweru.

Nueve niños de entre 13 y 15 años murieron la pasada noche en Uganda mientras jugaban al fútbol por el impacto de un rayo en los alrededores de la ciudad de, informaron hoy las autoridades y la Cruz Roja.Uno de ellos murió en el acto, mientras que los demás fal hospital de referencia regional de Arua.Según la portavoz de la policía en el noroeste de Uganda, Josephine Angucia, los menores disputaban uncuando fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica.y están hospitalizados en un centro de salud, pero aún no han publicado más datos sobre su estado de salud.La Policía de Arua dijo a Efe por teléfono que las autoridades están investigando "este trágico accidente" y, por eso, aún no puede compartir más información con la prensa., donde las tormentas eléctricas son frecuentes y, a menudo, imprevisibles.En junio de 2011, el, cerca de la reserva de fauna de Karuma.El viceministro ugandés de Prevención de Desastres, Musa Ecweru, lamentó entonces que muchos colegios y centros de salud no disponían de pararrayos.