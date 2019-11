Razones por las que tienes que ver Frozen 2

¿Estás dudando en ver Frozen 2? Aquí algunas razones por las que definitivamente tienes que hacerlo.Si eres de las chicas que tras ver Frozen se quedó con la duda de por qué Elsa tiene poderes, entonces tienes que ver Frozen 2. Gracias a ésta no sólo resolverás esa cuestión, sino que también conocerás el origen de Arendelle y los detalles de la muerte de los reyes.En Frozen 2 cada uno de los personajes principales tiene su número musical completo… ¡Y son geniales! La letra y música de todas las canciones son muy pegajosas, pero Lost in the Woods, interpretada por Kristoff, y Show Yourself, en voz de Elsa, derretirán tu corazón.El humor de Olaf, que tanto amamos en Frozen, se amplifica en esta secuela, lo que da como resultado momentos que te provocarán carcajadas. Además, los nuevos personajes, como Bruni, la salamandra o el teniente Mattias, también tienen una historia interesante para ti.En Frozen 2, Anna y Elsa son más maduras, pero claro que aprenden nuevas lecciones de vida. Ellas se muestran como grandes modelos a seguir por la forma en la que enfrentan valientemente los desafíos, enormes para sus cortas vidas, y porque deciden “hacer lo siguiente correcto”.La magia abunda en Frozen 2, pero también hermosos escenarios de la naturaleza (el diseño le quedó muy real a Disney). Desde el bosque hasta los riscos de montaña, cada escena en esta cinta mantendrá maravillada tu visión con una paleta de colores dorados y anaranjados.Frozen 2 es grandiosa, emotiva y está llena de canciones que no podrás sacar de tu cabeza, así que no puedes perdértela.