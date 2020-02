Razzies 2020: Los nominados a lo peor del cine

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Antes de que revelen los ganadores a lo mejor del cine en los premios Oscar, los Razzies mostraron las nominaciones a lo peor en el mundo cinematográfico.



Entre las cintas con más nominaciones se encuentran la adaptación al cine del musical de teatro "Cats" además de "Rambo: Last Blood" y "A Madea Family Funeral" con 8 nominaciones.













Peor película

Cats



The Fanatic



The Haunting of Sharon Tate



A Madea Family Funeral



Rambo: Last Blood



Peor actor

James Franco / Zeroville



David Harbour / Hellboy



Matthew McConaughey / Serenity



Sylvester Stallone / Rambo: Last Blood



John Travolta / The Fanatic y Trading Paint



Peor actriz

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate



Anne Hathaway / The Hustle y Serenity



Francesca Hayward / Cats



Tyler Perry / (Como Medea) A Madea Family Funeral



Rebel Wilson / The Hustle



Peor actriz de reparto

Jessica Chastain / Dark Phoenix



Cassi Davis / A Madea Family Funeral



Judi Dench / Cats



Fenessa Pineda / Rambo: First Blood



Rebel Wilson / Cats



Peor actor de reparto

James Corden / Cats



Tyler Perry / A Madea Family Funeral (como "Joe")



Tyler Perry / A Madea Family Funeral (como "Tío Heathrow")



Seth Rogan / Zeroville



Bruce Willis / Glass



Peor dúo en la pantalla

Cualquier par de testículos de gato en Cats



Jason Derulo y su bulto disimulado en efectos especiales / Cats



Tyler Perry y Tyler Perry (o Tyler Perry) / A Madea Family Funeral



Sylvester Stallone y su furia imponente / Rambo: Last Blood



John Travolta y cualquier papel que acepta



Peor director

Fred Durst / The Fanatic



James Franco / Zeroville



Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood



Tom Hooper / Cats



Neil Marshall / Hellboy