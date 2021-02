Reabre Biden polémico refugio; en riesgo salud de menores

Escuchar Nota

"La pandemia nos obliga a repensar la capacidad y ser más cautelosos con el protocolo Covid-19 y el distanciamiento social, no solo en el contexto de los menores no acompañados, sino también en los procesos y la presencia del personal que van a buscar en una instalación potencial", dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato.

"No pasan por las grietas de la supervisión, por lo que nos ha preocupado mucho la creación de ese tipo de sistemas", dijo Brandmiller.



Ella agregó: "No hay razón para almacenar a estos niños en estas instalaciones potencialmente peligrosas".

El Gobierno deplanea reabrir una, mientras lidian con un aumento en las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en medio de la pandemia de Covid-19.La instalación en, albergará hastaen las próximas dos semanas, según un comunicado de la Oficina de Reubicación de Refugiados, la agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de los niños migrantes.El Centro de Atención de Influjo temporal, según el comunicado.La medida se produjo después de que el presidente Joe Biden firmara una serie de, incluido el establecimiento de un grupo de trabajo parabajo la política de "tolerancia cero".Mientras busca cumplir su promesa de campaña de deshacer rápidamente las acciones de inmigración de Donald Trump, Biden se enfrenta a obstáculos debido alpor preocupaciones ligadas a Covid-19.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el flujo de menores no acompañados que se presentaron en la frontera precedió a la administración de Biden, pero dijo que laSe espera que los, según el comunicado.Linda Brandmiller, una abogada de inmigración de San Antonio, que con frecuencia representa a menores no acompañados, dijo que le sorprendió saber de la reapertura de Carrizo Springs.Señaló que no estaba al tanto de la afluencia de jóvenes en la frontera y no sabía por qué la necesitarían.Las instalaciones generalmente tienen características de cuidado infantil, están diseñadas para niños y, lo más importante, están autorizadas por el estado y tienen supervisión estatal;, indicó.