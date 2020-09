Reabre catedral sus puertas y oran feligreses por el fin de la pandemia Covid

Escuchar Nota

Luego de más de 5 meses de estar cerrada por la contingencia sanitaria, laabrió sus puertas en horario restringido para que los fieles fueran a orar. Fue así, que de 9 a 11 de la mañana, uno a uno, cerca de una centena de creyentes atravesó la reja del atrio y cruzó de nuevo la tradicional puerta.De rodillas se santiguaron, elevaron las manos y una súplica a Dios, con cubrebocas puestos pero con la fe intacta; los feligreses estaban deseosos de volver a la casa de Dios, y pedir por el fin de la pandemia.“Qué bien, qué bien, es necesario encomendarnos a Dios, y bueno, pues visitarlo en su casa da más tranquilidad a nuestra alma. Ahorita le pedí su protección, su protección de los nuestros, hijos, nietos y de la humanidad”, comentó“¡Ah, pues qué maravilla!, era lo que esperábamos, porque pues es lo más necesario de mi padre Dios, pedirle porque es el único de todos. Yo venía y me paraba ahí en la reja y le pedía a Dios”, comentó“Que sane a las personas que han perdido a sus seres queridos, yo no he tenido a familiares contagiados, él nos ha salvado de eso”, dijo la