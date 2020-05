Reabre en Monclova la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Escuchar Nota

En la reapertura laboral tras una pausa de 52 días por la emergencia sanitaria de Covid-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aplicó restricciones a trabajadores y abogados quienes en goteo desahogaron sus demandas porque la dependencia autorizó el ingreso de únicamente una persona cada cinco minutos a efecto de evitar aglomeraciones., señaló que fueron receptores de demandas con dispositivos de prevención como aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas, y sana distancia entre el personal, funcionarios y litigantes.Durante el horario de actividades de 10:30 a 13:30 horas no se registraron concentraciones masivas al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a diferencia de una semana previa al cierre de la dependencia en marzo pasado cuando ex trabajadores de diversas compañías efectuaron plantones y marchas en protesta por incumplimiento de salarios., informó que por adeudar salarios desde hace dos meses a sus 40 trabajadores, fue demandada colectivamente la compañía –HML- ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el primer día de reapertura de la dependencia.de salario por trabajador, más el monto de las indemnizaciones, y añadió que en la demanda colectiva reclaman el embargo precautorio de bienes. Refirió que el empresario aún tiene personal al interior de Altos Hornos de México donde realiza obras y servicios., “las primeras fechas de 2020 pagaba únicamente en ocasiones y parcialmente, pero luego desde marzo de plano ni un centavo y los trabajadores estuvieron laborando a partir de ahí sin salario en medio de la angustia de las familias”, agregó., fue únicamente como receptora de demandas, de tal forma que no hay audiencias, ni trámites, pero indicó que están reclamando en la demanda el embargo precautorio de bienes como garantía de salarios y prestaciones vencidas, más las indemnizaciones correspondientes.