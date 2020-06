Reabren 120 cantinas y la Zona Roja, pero como restaurant-bar en Saltillo

Escuchar Nota

“Tienen que vender alimentos y bebidas alcohólicas, con esto vamos a tratar de que se integren a la reactivación estas personas que lamentablemente tuvieron una caída económica brutal en sus ingresos y lógicamente estamos hablando de que meseros, cantineros, todo lo que tiene que ver alrededor de ese tipo de negocios, se vieron afectados”.



“La autoridad, por medio de la coordinación de Alcoholes, va a estar muy atenta vigilando que se cumpla. En caso de que no cumplan, se les va a tener que suspender el negocio”.



“No podemos bajar la guardia en este tema, es muy complicado… va a ser exactamente como un restaurant bar, las personas pueden ir a comer e ingerir bebidas y hasta ahí”, concluyó.



“Se reabren bares, cantinas, centros nocturnos, laddies bar, pero con la misma modalidad, con venta de alimentos y a la mitad de la capacidad de su aforo”.



“Esto nos agarra a todos, así como sin un manual, nadie dice ‘en el día 200 vas a poder abrir los bares’. No, tenemos que irlos sacando, entre los operativos que hace la autoridad y lo que estamos viviendo, lo que los afiliados nos hacen saber, podemos estar llegando a muchos acuerdos para ir beneficiando a todos”.

“A final de cuentas se abren igual, bares y cantinas, pero con la venta de alimentos. La idea es cambiar la mentalidad, no solamente del dueño del negocio, sino del cliente, que es el consumidor”.



, luego de permanecer cerrada por tres meses.La venta de alcohol solo será permitida mediante el consumo de alimentos, informó el regidor de José Alberto Morales Núñez, presidente de la Comisión de Alcoholes.Para su reapertura, deberán contar con tapetes sanitizantes en la entrada, disponibilidad de gel antibacterial, uso de cubrebocas obligatorio y toma de temperatura. No estará permitido bailar ni ofrecer servicios sexuales.Los negocios operarán al 50% de su capacidad, las mesas estarán separadas de 1.50 a 3 metros y no permitirán servicio en la barra. La venta de alimentos será a partir de las 10:00 horas y la venta de alcohol será de las 12:00 horas, a las 02:00 horas del día siguiente.Como sanción inmediata aplicarán clausura por 15 días y multa.Las aproximadamente 120 cantinas ubicadas en la ciudad reabrirán este miércoles, a partir de las 12:00 horas, mediante un permiso especial otorgado por el Ayuntamiento para funcionar como restaurant bar., informó que los negocios deberán ajustarse a las medidas de sanidad para reducir riesgo de contagio por coronavirus, incluso, una cantina reportó que instarán un arco sanitizante para tranquilidad de la clientela.Los propietarios y encargados de los negocios deberán cumplir con las medidas sanitarias y para contener y derrotar a la pandemia, lo que ayudará a mantener las fuentes de empleo.Para la venta de alcohol, el cliente deberá comprar comida de manera obligatoria, por ejemplo, tacos y hamburguesas. La botana ya no será gratis.