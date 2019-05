Reabren caso contra Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI

El ex dirigente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, será investigado por el delito de trata de personas, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.La PGJ capitalina detalló que investigará al ex líder priista en cumplimiento a la orden dictada por un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y del Tribunal Colegiado correspondiente.Esto, luego de un amparo promovido por tres mujeres contra la resolución de no ejercicio de la acción penal dictado a favor de Gutiérrez de la Torre.Tras la resolución, se ordenó que el expediente iniciado en primera instancia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, se decline a la especializada en el delito de Trata de Personas, a efecto de que continúe las indagatorias y perfeccione el ilícito con perspectiva de género."La procuraduría capitalina se encuentra a la espera de la determinación del Juez de Distrito, a fin de conocer si la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales dio por cumplida la resolución emitida", informó.El agravio hacia las víctimas fue difundido el 2 de abril de 2014 a través de medios electrónicos, en los que se manifestaron diversas conductas ilícitas, presuntamente realizadas por Cuauhtémoc Gutiérrez.