Reabren disputa por custodia; Claret busca recuperar a sus hijos

Saltillo, Coah.- El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, mediante el juzgado en Materia Familiar, reabrió la denuncia presentada por Claret Guadalupe Gaona por violencia intrafamiliar contra sus hijos.



La madre de familia informó que tras la publicación de su denuncia, se le notificó sobre la reapertura del caso para analizar los reportes que ella presentó por agresiones físicas contra sus cuatro hijos, y también agregar la situación depresiva en la que vive su hijo Bernardo.



De acuerdo con Claret Guadalupe, su hijo de 12 años presenta intenciones suicidas desde el pasado 25 de diciembre, debido al maltrato que señala sufrir en donde actualmente vive, sin que hasta el momento las autoridades hagan algo para atenderlo sicológicamente.







Ella perdió la guardia y custodia de sus cuatro hijos en el 2012 debido a que en su empleo como vigilante de seguridad privada no percibe lo suficiente para mantener a los menores.



Desde hace 8 años, Claret no puede ver a sus hijos si no es con una reja de por medio, afuera de la casa paterna, a pesar de que las autoridades le brindaron legalmente convivencias.



Claret reportó las veces que encontró a sus hijos golpeados o incluso con huesos rotos, en un expediente que se ha reabierto.



La madre espera poder mejorar la vida de sus hijos, aunque lamenta que le hayan quitado tiempo de convivir con ellos durante su infancia.