Reabren el puente Morelos-Allende

Morelos, Coah.- Después de siete meses y medio el puente vehicular Morelos-Allende fue reabierto a la circulación en la parte superior e inferior del mismo alrededor de las dos de la tarde de este miércoles, una vez recibida la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



El director de Protección Civil, Raúl Garza Tron, señaló que desde temprana hora de la mañana personal de servicios primarios y mantenimiento del municipio de Morelos, a cargo de Fernando Avitia Alvarado, se dieron a la tarea de reparar y reinstalar el servicio eléctrico en las torres que iluminan el paso vehicular en ese importante y transitado crucero vial.



Una vez concluida la conexión del cableado y las pruebas realizadas se notificó a la compañía constructora y a la SCT de Piedras Negras cuyos encargados dieron la orden de retirar los muros móviles que desviaban la circulación a los retornos para reanudar su tránsito en la carretera federal 57.



“Faltan algunos detalles en un tramo de las barras de contención metálica las cuales serán reemplazadas por otra empresa constructora, pero lo más importante es que ya se abrió a la circulación por arriba del puente”.



El director de Protección Civil dijo que gracias a las gestiones de los alcaldes de Morelos, Xavier de Hoyos Perales y de Allende, Antero Alvarado Saldívar, de Allende, el gobierno federal asumió la responsabilidad de dicha obra la cual ya está terminada, ya que ni la aseguradora ni la empresa de transporte que ocasionó el accidente asumieron el costo de los daños.



La construcción de la obra conllevó una inversión de cuatro millones de pesos, a decir del Delegado Federal de Coahuila, Reyes Flores Hurtado.



En cuanto a la medida desde la superficie del pavimento a las trabes del puente, quedó en cinco metros 40 centímetros, es decir permanece igual y en cuanto a la señalización del mismo el reglamento de la SCT establece que cuando es superior a los cinco metros no es obligación señalizarlo, solamente cuanto es menor a los cinco metros.



Si alguna empresa va a transportar carga con una altura superior a los cinco metros es responsabilidad de la misma verificar primero si puede pasar o no por debajo, ya no pueden hacerlo de manera irresponsable como lo hiciera el tráiler con la maquinaria la cual se impactó y desprendió las trabes del puente.



Una vez reabierta a la circulación acudieron patrullas federales, estatales y de protección civil para asegurarse que el crucero se encontrara despejado de materiales de construcción para evitar algún accidente.