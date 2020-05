Reabren escuelas en Corea del Sur con estrictas medidas de seguridad sanitaria

Escuchar Nota

"Las preocupaciones sobre pequeños grupos de infección aún persisten y nadie puede predecir qué tipo de situación surgirá en las escuelas", dijo el ministro de Educación, Yoo Eun-hae.

, cuando los establecimientos educativos comenzaron a reabrir después de permanecer cerrados por más de dos meses a raíz de laLos estudiantes hicieron fila para losde las escuelas, donde maestros esperaban y saludaban ocasionalmente con golpes en los codos."Es realmente emocionante reunirme con mis amigos y maestros cara a cara, pero", dijo Oh Chang-hwa, presidente del centro de estudiantes de la escuela de secundaria Kyungbock, en Seúl."Estoy muy preocupado, pero aún así es agradable volver a verlos", dijo Oh a AFP.después de China continental, lo que llevó a los funcionarios a retrasar la reapertura de las escuelas a principios de marzo.Pero parece haber controlado el brote gracias a unAlrededor de-paso crucial en un país obsesionado con la educación-, son los primeros en regresar a las escuelas, y otros años seguirán por etapas durante las próximas semanas.En el interior de las escuelas se les pide a los estudiantes que, y algunas clases incluso instalaronEl ministerio comenzó a operar unaesta semana, dijo Yoo, y agregó queFue lo que ocurrió en Incheon, próximo de Seúl, donde, informó la oficina Municipal de Educación.Si bien los estudiantes de último año deben asistir a la escuela todos los días,para garantizar que los edificios escolares no estén superpoblados.