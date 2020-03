Reabren más de 500 cines en China

Escuchar Nota

China.- En China se han reabierto más de 500 cines en lugares donde el brote de coronavirus Covid-19 va retrocediendo, aunque la asistencia es mínima ya que aún la gente se mantiene alejada de los eventos públicos.



El pasado viernes se reabrieron 486 cines y este lunes aumentó a 507, lo que representa menos del 5 por ciento de todos los complejos cinematográficos en funcionamiento en ese país antes del Covid-19, reportó la revista Variety.



Los cines que están operando se encuentran en cinco sedes de las provincias de Xinjiang, Shangdong, Sichuan, Fujian y Guangdong, en estas dos últimas, el fin de semana, no se vendió ni un boleto.



Las películas disponibles actualmente son reposiciones de producciones chinas recientes y populares. Sheeo without a shepherd encabezó la taquilla este lunes, antes del lanazamiento de la cinta de animación Spycies.



La semana pasada, Warner Bros anunció un posible lanzamiento de Harry Potter y la piedra filosofal, como parte de la oferta para revitalizar el cine chino, sin embargo, no hay fecha para dichas proyecciones



Este lunes, China no informó nuevos casos de Covid-19, pero confirmó 39 infecciones traídas del extranjero y nueve muertes más, todas en Wuhan, donde el virus tuvo su epicentro.



Hasta el momento Wuhan no ha reportado ningún caso nuevo de coronavirus durante cinco días consecutivos.