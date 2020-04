Reabrirán negocios en Texas el 1 de mayo

Escuchar Nota

Texas.- El Gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, comunicó este lunes que tiendas, centros comerciales, restaurantes y cines podrán reanudar sus funciones, al 25% de su capacidad, a partir del 1 de mayo.



Durante un evento público, el Gobernador indicó que esta medida únicamente aplicará para los condados en donde 5 o menos casos de Covid-19 reportados.



Asimismo, Abbott insistió en que el distanciamiento social debe mantenerse en todo momento. De igual forma, dijo que en caso de que algún negocio todavía no se considere listo para la retomar sus funciones, podrá continuar cerrado.



Por otro lado, el mandatario señaló que los museos no podrán dar acceso a exhibiciones interactivas. Las iglesias y otros centros de culto podrán dar sus servicios bajo las restricciones de distanciamiento.



Finalmente, Abbott comentó que el 18 de mayo continuará el proceso de reapertura de de otros negocios no esenciales.



Los que ya habían iniciado la reactivación podrán pasar, en ese momento, a operar a un 50% de sus capacidades.