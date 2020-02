Reaccionan famosos al veredicto del caso de Harvey Weinstein

Escuchar Nota

"El desenlace de hoy en el juicio de Harvey Weinstein en Nueva York es el resultado de la decisión de múltiples mujeres de acercarse a periodistas y fiscales con un gran costo personal y riesgo. Por favor mantengan a esas mujeres en sus pensamientos hoy", dijo.



Today’s outcome in Harvey Weinstein’s New York trial is the result of the decisions of multiple women to come forward to journalists and to prosecutors at great personal cost and risk. Please keep those women in your thoughts today. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) February 24, 2020

"El comienzo de la justicia. Vendrá más, mis hermanas", escribió, a lo que la activista Ashley Judd agregó: "Para las mujeres que testificaron en este caso, y caminaron por un infierno traumático, hicieron un servicio público a todas las chicas y mujeres en todas partes, gracias".



The beginning of #justice. More to come, my sisters. #weinsteinguilty — Mira Sorvino (@MiraSorvino) February 24, 2020

"Aplaudo a las mujeres que valientemente dieron un paso adelante para alterar para siempre la conversación alrededor de lo que ellas -y nosotros- tenemos que soportar. Estoy agradecido de ver un poco de justicia aquí", mencionó.



I applaud the women who bravely stepped forward to help forever alter the conversation around what they — and all of us — have to put up with. Gratified to see some justice being served here. #MeToo https://t.co/wR4f66uecj — Anthony Rapp (@albinokid) February 24, 2020

I am heartened for his victims and for all those who said #metoo and #TimesUp that some justice has been done. https://t.co/5PYPfhRPjq — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) February 24, 2020

El juicio de Harvey Weinstein llegó a su fin y. Por ello, variasUno de los principales fue, el periodista que escribió el reportaje que fue una de las piezas claves para destapar los casos de abuso y acoso sexual contra el magnate.Por su parter, la actriz, quien también fue parte de las denuncias, compartió un contundente pero emotivo mensaje.Otro que compartió su sentir fue, actor y cantante que lanzó una denuncia contra Kevin Spacey.Por último, la actriz y directoras, compartió el artículo de Vanity Fair y añadió que: "Estoy desconsolada por sus víctimas y por todas aquellas que dijeron #MeToo y #TimesUp, un poco de justicia se ha hecho".