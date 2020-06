Reactiva el Cerdo su labor cultural

Escuchar Nota

Hace algunos meses las normas de salubridad a causa de la pandemia de Covid-19 en la ciudad, pidieron tres cosas: lavarse las manos constantemente, alejarse los unos de los otros y el cierre de bares, cantinas, restaurantes y hasta centros culturales.Entre los lugares que cerraron sus puertas estuvo la. Uno de los escenarios alternativos más relevantes de Saltillo para las artes y la diversión, y el cual abrió sus instalaciones el pasado 1 de junio. Teniendo, también, el pasado jueves la primera exposición de reapertura.Para Sergio Castillo, promotor cultural y copropietario del restaurante, esa muestra fue “una forma de reactivar la parte cultural del Cerdo. Porque recordemos queEste cierre nos hizo cancelar al menos tres exposiciones, pero con esta se reinicia todo, esperamos”.Entre esas exhibiciones que se cancelaron, la más relevante era la de Félix Maldonado, muralista mexicoamericano que intervendría las paredes del bar.Entre ellos un libro pop-up, así como el ciclo de charlas Bipolar organizadas por el Seminario de Literatura Francisco José Amparán, colectivo literario con el que, además, trabajan una antología con miras a publicarse pronto.durante el cierre: una intervención en el callejón Melchor Ocampo y una serie de estampas que tienen escritas en ellas, más que una frase, un deseo: “volveremos a abrazarnos”.“Este cierre detuvo estos proyectos porque los fondos que teníamos considerados para su realización se destinaron a pagos de nómina, al cuidado del bar, a la conservación de fuentes de trabajo. Ahora estamos en el proceso de recapitalización y, en las que el Cerdo ayudaría con materiales, pero los fondos que habíamos destinado para ello, ya no existen. Tenemos planeado que, si bien nos va, haremos una o dos en lo que resta del año. Aunque aún no se ve tan claro porque la capacidad del bar está al 50%, con lo que se reduce mucho el fondeo. Un panorama en el que las propuestas que teníamos este 2020 pueden verse comprometidas”, apuntó.Esto también impacta en el aniversario del Cerdo, celebrado cada 26 de agosto ySiendo el regalo de playeras conmemorativas una de sus actividades y que este año se tambalea.“Estas playeras de autor, así como su impresión que los años pasados fue hecha por el serigrafista Sergio Rangel en una sesión in situ del Cerdo, no sabemos si se podrán hacer. Estamos viendo cómo vamos a resolverlo y a financiarlo”.como una de las actividades de la cartelera que la Secretaría de Cultura (Sec), llevará al evento del cual es estado invitado.El Trabajo está diseñado por el artista visual Miguel Canseco y acompañado de un libro de instrucciones escrito por el novelista Julián Herbert.“El Tarot ya está terminado en el trabajo de Canseco pero está en su fase de diseño. Igual el instructivo de Julián,Probablemente se vaya a imprenta a finales de julio o a principios de agosto, y esté listo para septiembre”, detalló Castillo.Aunque el juego de cartas se tenía planeado para presentarse en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2020,Aún así optó por presentarse en el festival guanajuatense.“Sentimos que fue mejor presentarlo en el Cervantino porque el aforo es más grande, pensado también en la reducción de públicos. Pero además porque el tarot se hizo entre Saltillo y Guanajuato, eso le daba una relevancia simbólica a este proyecto, creemos”, apuntó Castillo.