Reactiva Inedec el José de las FuentesImpacta rayo a portero

Saltillo, Coah.- El Inedec abrió las puertas del gimnasio José de las Fuentes a los atletas de tenis de mesa, además de definir los protocolos para el reinicio de actividades del frontón en las canchas de la Ciudad Deportiva.



Lo primero de esta semana fueron los entrenamientos del tenis de mesa, cumpliendo con lineamientos para ingresar al gimnasio, siendo estos portar cubrebocas, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.



También se destinaron áreas marcadas para entrenamiento con distancia entre atleta y atleta, ya que no es un deporte de contacto, es individual y la separación entre cada uno por la mesa ayuda a no estar “codo a codo”.



Al concluir con los entrenamientos se hace una desinfección de las áreas del gimnasio para el ingreso de otro grupo.



Alejandro Monje May, entrenador de la Selección de Tenis de Mesa, informó que será la activación física es en el Gimnasio José de las Fuentes y que por grupos de trabajo conformados por siete u ocho atletas máximo, así como dos entrenadores.







Primero la salud



Asimismo, la tarde de este lunes hubo reunión con entrenadores de frontón y personal del Inedec, en donde se definieron aspectos necesarios para la seguridad de los atletas, que serán analizados para el regreso de este deporte a las canchas.



“Depende de ustedes y de la observancia de las reglas para poder mantener este beneficio, por nuestra parte nos corresponde evaluar si se cumple la norma; al final de cuentas es una medida que establecimos en conjunto Inedec y entrenadores de la disciplina”, comentó Miguel Almonte, quien encabezó la reunión por parte del Instituto.