Reactivación económica no es social: Coparmex

Saltillo, Coah.- En lo que se refiere a empresas afiliadas a la Coparmex Coahuila-Sureste, hasta el momento no se han presentado brotes de contagios de Covid-19, lo que se debe al reforzamiento de las medidas sanitarias al interior de las factorías, así como a los constantes exhortos a los trabajadores a tomar todas las precauciones en sus operaciones y sobre todo en su tiempo libre.



De acuerdo con Ricardo Sandoval Garza, presidente del organismo patronal en la Región Sureste, se cuenta con 354 empresas afiliadas, la gran mayoría de la cadena de proveeduría de la industria automotriz.



“Se confunde la reactivación económica con la reactivación social y eso es muy delicado, hemos visto rebrotes, incremento de contagios… Es una reactivación económica necesaria para que los negocios puedan sobrevivir, que tiene que ser ordenada”, mencionó y reiteró que la reactivación “se hace para que los negocios no quiebren”.



Reconoció que “es una gran responsabilidad de nosotros, los líderes empresariales, no solamente el cuidar la sana distancia y todos los protocolos, por eso no tenemos contagios como en otras ciudades de la República, gracias a todas las medidas extremas que se están tomando”.



Así, mientras la pandemia sigue cobrando fuerza, el presidente de Coparmex reiteró la invitación a toda la comunidad a seguir todas las medidas de seguridad, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y, sobre todo, evitar al máximo salir a la calle.







Analizarán impacto de reactivación



El Congreso de Coahuila solicitó a las secretarías de Economía y Salud estatales informar al Poder Legislativo los resultados que ha dado hasta ahora la reapertura de negocios y empresas, así como su impacto en el aumento de casos de Covid-19, y las consideraciones para continuar con las etapas de reactivación económica.



El punto de acuerdo, presentado por el Partido Acción Nacional, apunta en sus considerandos que contar con la información llevará a la entidad a tomar decisiones en el marco de un escenario más real, de ahí que sea necesario que se presenten los comparativos en las cifras.



“La apuesta era superar la crisis sanitaria, vencer al virus y erradicarlo de nuestro suelo; un sacrificio enorme debimos hacer todas y todos los mexicanos; este sacrificio nos llevó a la parálisis de la economía que de por sí ya estaba afectada por las malas decisiones del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador”, señala la propuesta.



El diputado Gerardo Aguado Gómez, quien presentó la iniciativa, indicó que “el temor ahora es ¿qué va a pasar con la pandemia y con la economía? Si hay fecha para que esto termine o si acaso debemos prepararnos para un escenario mucho peor”.