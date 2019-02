Reactivan arancel al acero de importación

La Secretaría de Economía (SE) impondrá un arancel de 15% a las importaciones de acero que entren a México durante seis meses, refirió Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio.“Se propondrá la firma de un acuerdo presidencial que establezca de manera temporal un arancel de 15% a las 186 fracciones arancelarias de acero que estaban contempladas en el instrumento que expiró el 31 de enero de 2019”, detalló Acevedo.Dicho arancel será para países con los que México no tiene un tratado comercial.Sin especificar la entrada en vigor del arancel, Acevedo dijo que esperan que se desahogue el asunto esta semana.La Concamin indicó que la reactivación de aranceles a las importaciones textiles y de calzado, además del acero, da un “oxígeno” de seis meses para estudiar cómo se puede cuidar al sector.“Tenemos seis meses de oxígeno para ver cómo podemos como sector, (ser) un sector prioritario, un sector sensible, poder llegar a tener buenos arreglos. Hay una competencia global que no podemos descuidar”, dijo Francisco Cervantes, presidente del gremio.Respecto a la desaparición del arancel del 25%, por la medida 232 con Estados Unidos, dijo que se espera eliminarla antes de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y México (T-MEC).“Creemos que antes de la ratificación del T-MEC tiene que estar México excluido de la 232”, afirmó Acevedo.Expresó que ya se han tenido algunos acercamientos con las autoridades de Estados Unidos.“La 232 es una medida que tendría que quitarse a México porque su participación en el mercado de acero y aluminio no atenta contra la seguridad estadunidense”, insistió.En el comercio de acero entre México y Estados Unidos, la balanza es favorable para el país de las barras y las estrellas. El país tiene déficit de más de 2 mil millones de dólares, informó.Acevedo destacó que actualmente en el mundo hay una sobreoferta de acero, la cual no se podrá resolver a corto plazo.De la producción global de acero, China representa 51 por ciento. Incluso la producción de China es 11 veces mayor que la de Estados Unidos, 46 veces que la de México y 71 veces que la de Canadá.