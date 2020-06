Reactivan comercio en colonia Guayulera

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Previo a la entrada en funciones de funerarias y estancias infantiles, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste acordó instalar cuatro nuevos filtros sanitarios adicionales en la ciudad para fortalecer las medidas preventivas y de concientización.



De igual forma, se anunció la reapertura de los mercados de mayor convocatoria, ampliación del horario a comercios; y se definió el protocolo a seguir en museos y parques públicos.



Por otra parte, a tres meses de que dejaron de funcionar, a partir del 13 de junio, se reabrirán seis mercados sabatinos de 9:00 a 15:00 horas y con las medidas de seguridad sanitarias correspondientes.



Los mercados son los de la Guayulera, Mirasierra, Saltillo 2000, Fuerza de la Mujer, Hacienda Narro y Tres Colonias.



Los comercios establecidos podrán cerrar hasta las 19:00 horas de lunes a viernes.



Sin contacto físico



En el caso de clubes deportivos y centros recreativos privados, el Subcomité Técnico aprobó las actividades individuales y sin contacto físico manteniendo una distancia de 1.5 metros entre personas, y las clases grupales tendrán una capacidad limitada del 25%. No se permite el deporte de conjunto.



Sin embargo, las áreas de uso común como sauna, regaderas, vapores, vestidores, gimnasio y alberca deberán permanecer cerradas.



En otro giro, por lo que respecta a funerarias que atiendan a personas que no hayan fallecido de Covid-19, su capacidad será limitada por su tamaño, de 10 hasta un máximo de 50 personas.





Restricción al 50%



A partir del 15 de junio podrán volver a abrir museos, galerías y parques públicos municipales con las medidas de rigor de filtros sanitarios, uso de cubrebocas, restricción a población vulnerable, sanitización constante, proporcionar gel antibacterial, entre otras. Los museos que no cumplan serán clausurados previa notificación.



Los parques municipales deberán reducir su capacidad de ingreso al 50% y no se permitirán comercios fijos ni ambulantes, se mantendrán clausuradas las áreas de gimnasios, juegos infantiles y baños públicos. Solo se permitirán las actividades individuales y sin contacto físico manteniendo una distancia de 1.5 metros entre personas.



En general, para todos los sectores, los empleados considerados como población en riesgo como mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos en descontrol o complicaciones se les recomienda permanecer en casa.



En el caso de los empleados adultos mayores de 60 años, se sugiere que puedan laborar, siempre y cuando acrediten mediante un dictamen médico que se encuentran con estado de salud adecuado.



Junto con el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, el Subcomité Técnico está integrado por Jaime Guerra, secretario de Fomento Económico, y los alcaldes de Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y de Parras.