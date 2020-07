Reactivan el frontón en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) trabaja de manera responsable en generar los protocolos sanitarios necesarios para la reactivación de las diferentes disciplinas, una vez que los Sub Comités Técnicos Regionales COVID-19 así lo aprueben, y en esta ocasión los funcionarios del Inedec se reunieron con el staff de entrenadores de frontón de la ciudad de Saltillo, para definir y apuntalar las medidas que se tendrán que llevar a cabo ante la reapertura de los espacios de este deporte, que serán por el momento exclusivamente para activación física.



Encabezó la reunión en el estadio “Olímpico” el director de Calidad en el Deporte del Inedec, Juan Miguel Almonte, donde les recordó a los frontenistas la importancia de seguir al pie de la letra las recomendaciones establecidas para reactivar dicha disciplina, y les recalcó que si desean mantener este beneficio deberán cumplir al 100 por ciento con las reglas señaladas, por lo que afirmó que se les vigilará constantemente con el objetivo de que cumplan con las normas, ya que declaró que se trata de una medida que hicieron en conjunto el Inedec y los entrenadores de frontón.



Cabe hacer mención que de manera gradual los Sub Comités Técnicos Regionales COVID-19 han autorizado el reinicio de actividades deportivas en diferentes disciplinas a lo largo y ancho del estado, siempre con la condición de llevar a cabo al pie de la letra los protocolos sanitarios de prevención indicados para cada una, aunque sigue la incertidumbre en lo que se refiere a los deportes de contacto y a los deportes de conjunto al aire libre, como son el boxeo, tae kwon do, artes marciales mixtas, kick boxing, lucha libre, lucha grecorromana, futbol asociación, futbol americano, “tochito”, béisbol, softbol, basquetbol y voleibol.