Reactivan investigación contra exdirector del ISSSTE en sexenio de Calderón

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Jesús Villalobos López, quien fue director general del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón.



El caso deriva de un procedimiento de verificación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que se detectó que en los años 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2011, Villalobos registró un incremento en su patrimonio que no resultaba "explicable o justificable".



La SFP denunció al exfuncionario el 7 de julio de 2017, lo que dio lugar a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGU-CDMX/000173/2017; sin embargo, la denuncia no fue ratificada sino hasta el 25 de julio del 2019, dos años más tarde.



En las resoluciones judiciales no se detalla el monto del presunto enriquecimiento ilícito.



En diciembre pasado, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenó a la FGR emitir en un plazo de 15 días un citatorio para interrogar al exfuncionario en calidad de imputado y hacerle de su conocimiento la investigación que obra en su contra.



La SFP presentó un amparo contra esa decisión judicial y, aunque inicialmente fue desechado, un tribunal ordenó su admisión. El fallo aún está pendiente.



Oficialmente, las autoridades federales no han informado si Villalobos ya fue llamado a comparecer ante el Ministerio Público.



En el último día del sexenio de Calderón, la SFP inhabilitó a Villalobos por un periodo de 10 años para desempeñar cualquier cargo público y le impuso el pago de una multa de 161 mil 759 pesos.



La sanción fue dictada por violaciones a la normatividad presupuestal durante su desempeño como director de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, cargo que ocupó de diciembre de 2011 a enero de 2013.