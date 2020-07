Reactivan la MLS

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Casi cuatro meses después de que la Major League Soccer detuviera su actividad por la emergencia sanitaria que impera en el mundo, al fin la magia del futbol está de vuelta y esa aseveración nunca tuvo más sentido que para el torneo MLS is Back, mismo que se disputará en el ESPN Wide World of Sports ubicado en el Walt Disney World Resort de Orlando, Florida.



En el partido inaugural se enfrentará el Orlando City contra el Inter Miami, donde milita el mexicano Rodolfo Pizarro, y que estará debutando junto a su equipo en un torneo oficial de la MLS. El Nashville contra el Chicago Fire, que compartía la primera jornada, se suspendió por el positivo de 5 jugadores de Nashville.







Mexicanos a seguir



La liga de Estados Unidos se ha encargado de llevarse a jugadores mexicanos que están en ascenso y otros ya consolidados como lo son Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Javier Hernández, atacantes aztecas que se espera que den mucho de que hablar en el torneo.



“El Chicharito” es uno de los jugadores a seguir en el torneo de la MLS, ya que llegó al Galaxy de Los Ángeles como una de las mejores contrataciones y en busca de suplir a Zlatan Ibrahimovic y, aunque ya debutó con el equipo, no ha logrado destacar, por lo que se espera una historia diferente en el certamen que se disputará en Orlando.



Rodolfo Pizarro es uno de los referentes de México que ha sido campeón donde se para y que busca hacer historia con el Inter de Miami, luego de su paso por los Rayados de Monterrey. Pizarro fue el anotador del primer gol del equipo en su historia contra el DC United.



Alan Pulido, exdelantero de las Chivas, es otro de los elementos que llamarán la atención en el torneo que se efectuará en Orlando, dado el inicio que logró con el Sporting Kansas City. El atacante ya logró dos anotaciones, por lo que ahora buscará mantener la inercia con su actual club.



Dentro del balompié de Estados Unidos hay otros mexicanos que buscan abrirse camino y entre ellos destacan Jonathan Pérez y Efraín Álvarez, ambos del Galaxy de Los Ángeles, Pablo Sisniega, del equipo Los Ángeles, Víctor Ulloa, del Inter de Miami, y Richard Sánchez, del Kansas City.