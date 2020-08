Reactivan trajineras de Xochimilco bajo medidas sanitarias

Escuchar Nota

“Hay algunas personas que sí tenían otro empleo que poco a poco fueron mediando la situación, pero hay gente que no. La mayoría no tiene un trabajo fijo o los que tienen chinampas iban al mercado y vendían."

Donde ya hay actividad a partir de hoy es en Xochimilco , cuyas trajineras volvieron a surcar los canales y aunque no con la afluencia esperada los comerciantes esperan que mejore en los próximos días#AzucenaxMilenio pic.twitter.com/ph9oM5R4eA — Azucena Uresti (@azucenau) August 22, 2020

Éstas necesitan de agua y movimiento para vivir. De lo contrario “la madera se abre, como no tienen movimiento se agrava la situación, no importa si están bien pintadas si no hay movimiento, si no hay peso, si no se humedece la madera, se deterioran”.

A la entrada del embarcadero Nuevo Nativitas nos encontramos con Bernardo de 55 años. Desde que era niño se dedicó a remar para los visitantes. Orgulloso, lleva sobre el hombro su remo de madera de oyamel de unos cuatro metros de largo. “Ya me voy a remar, lo que pasa es que ya nos abrieron el embarcadero y pues hay que remar, tenemos medio año sin trabajar. Nosotros venimos desde chavitos aquí a remar”.

está de plácemes. Y la fiesta está a punto. Después de casi cinco meses de que el servicio de las 3 mil 815 canoas registradas fuera cerrado por la emergencia del coronavirus, este viernes se dio la reapertura de sus once embarcaderos para el turismo nacional e internacional.. Los restaurantes de comida abrieron para limpiar sus repisas y cortinas. Frente a los pocos visitantes, mujeres sobre canoas ofrecieron quesadillas de huitlacoche y cerveza.A bordo de trajineras se vieron los mariachis y la marimba. Todo listo para la fiesta de los desconfinados.Aún conlos embarcaderos trabajarán con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, y el aforo en sus embarcaciones será del 50 por ciento. Muchos de sus trabajadores no volverán a sus actividades.En el embarcadero Fernando Celada trabajan 150 trajineras. Su tesorera Xóchitl Valle Mendoza afirma que los jóvenes que trabajan con los remos “sí la vieron un poco pesado”, en estos 5 meses de cierre.Dijo que las autoridades locales les dieron una ayuda de. Esta ayuda sólo fue para los nativos de Xochimilco y el resto, gente llegada de otros estados, como Guerrero, por ejemplo, simplemente. Tan solo de este embarcadero dependen entre 250 y 300 familias, incluyendo los vendedores de antojitos y músicos .Pero no solo ellos fueron los afectados por el cierre, sino también los taxistas que llevan y traen al turismo, comerciantes de artesanías, cuidadores de vehículos, “toda la comunidad se vio afectada por está pandemia, desgraciadamente”.Las trajineras y canoas “sufrieron un deterioro al estar paradas y los rayos del sol, las inclemencias del tiempo hacen que la madera se parta. La pintura también se echó a perder por las inclemencias del tiempo, los adornos; esperemos que con la reapertura resurja Xochimilco”.En un recorrido por varios embarcaderos se pudo ver que los visitantes iban llegando poco a poco. Pero esperan que este fin de semana, llegué más.o, informó que en 5 meses de cierre “hubo un declive económico muy fuerte; nuestras canoas están deterioradas por no circular”.Informa que en este embarcadero muchos de sus remadores “se fueron en búsqueda de trabajo para sustento de sus familias, casi el 20 por ciento ya no están”. El servicio de trajineras, que cuenta con una concesión de cien años a particulares, oriundos de Xochimilco, es uny su tradicional fiesta anual de La Llorona que hacen en el mes de noviembre, está en veremos. Todo está en que la pandemia del coronavirus amaine.Está feliz, pues su economía no marchó nada bien. Por su parte, el presidente de la Asociación Independiente del Embarcadero Nuevo Nativitas, Genaro del Monte, narra que en cinco meses de cierre “la padecimos, la sufrimos. Muchas personas lamentablemente no se pudieron quedar en casa salieron a trabajar; las trajineras, pues también son embarcaciones que necesitan mucho mantenimiento. La mayor parte de la gente, está regresando a trabajar, pero ahorita estamos trabajando el 30 por ciento de nosotros”.Con información de Milenio