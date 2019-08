Reactivarán termos de Nava

Durante la gira de trabajo por la Región Carbonífera, Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, anunció que se revisan los temas regulatorios actuales para que las plantas termoeléctricas de Nava puedan regresar a una producción máxima de energía, a fin de que se establezca la compra constante de carbón, con contratos de grandes volúmenes a plazos extendidos para los productores organizados.Reunido con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís e integrantes de Prodemi, aseguró que se están aplicando acciones para reactivar las termoeléctricas y la compra de carbón en Coahuila, como parte de los compromisos hechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Reconoció además que las termoeléctricas que usan carbón están prácticamente en el olvido y son necesarias, por tanto, no se renunciará al uso del mineral para su funcionamiento.En conferencia de prensa, Riquelme Solís estableció con Bartlett Díaz un compromiso de iniciar una certificación de los procesos de extracción, manejo y entrega de carbón y evitar malas prácticas; así como implementar las medidas de seguridad necesarias, mediante un esquema de trabajo calendarizado; mientras que el titular de la CFE garantizó que la reunión con las autoridades y productores de carbón será permanente.Manuel Bartlett reconoció la capacidad del mandatario coahuilense para atender y gestionar las condiciones de los carboneros, a fin de que se aseguren mayores niveles de compra del mineral y plazos que garanticen la estabilidad y el desarrollo de la comunidad.En la reunión de trabajo que se llevó a cabo en el Club de Leones de Sabinas, estuvieron presentes César Cisneros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón; Javier Gómez Acuña, director general de la Prodemi, Sergio Ortega Marín, coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la CFE; y Óscar Fuentes Yáñez, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció que como servidor público no tiene registro de que un director general asistiera de manera personal a las dos plantas termoeléctricas y sobre todo de manera directa con los productores de carbón y con el propio Gobierno del Estado.“Mi agradecimiento con el Presidente de la República, porque su compromiso hoy agarra una directriz, un rumbo que de verdad no se tenía, llevamos varios meses, incluso antes de que yo tomara protesta como gobernador con la problemática de los productores y economía de la región y solo se nos decía que no se podía precisar nada, solo fueron vueltas, pero hoy sabemos que se están tomando acciones, que la CFE está emprendiendo acciones para poder generar más energía”, dijo el Ejecutivo del estado.Aseguró que durante la reunión se fijó una ruta bien establecida, pues el director general se lleva las necesidades de los empleados, para solucionar que tengan un mayor volumen y plazo para surtir el mineral y no solamente de manera eventual, así como la situación de las dos plantas.