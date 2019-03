Reafirman sheriffs su postura contra el muro

Con el fin de no hacer a un lado el tema del muro fronterizo que el presidente Donald Trump pretende construir en los ĺimites de comunidades del sur de Texas con México, alguaciles de los condados de Zapata, Web y Maverick pusieron de manifiesto su postura y la cual fue expuesta a representantes de congresistas de aquel distrito.En la reunión celebrada el 15 de marzo en Laredo, estuvo presente el sheriff Tom Schmerber quien asegura tiene coincidencia con lo que piensan no solo las autoridades de las citadas regiones sino con quienes representan a las comunidades del sur texano en el sentido de que el muro no es necesario y sí puede invertirse en equipo y personal.'Estamos pidiendo que la frontera sea vigilada con cámaras de alta tecnologia, más elementos de la Patrulla Fronteriza, inclusive hasta con helicopteros'.Dijo que la construcción del muro cuesta alrededor de 7 billones de dólares y 90 millones de dólares sería la inversión de lo que se compraría e instalaría a lo largo de la frontera y que tendría como objetivo, el mismo que se persigue con el muro.'Lo que queremos es que los congresistas federales se metan en la cabeza que el muro no es necesario'.