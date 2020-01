Real Madrid cede a su arquero Andriy Lunin al Ovideo

#RealOviedo || OFICIAL



El Real Oviedo incorpora al guardameta Andriy Lunin, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada. pic.twitter.com/6JJqVO8P56 — REAL OVIEDO INFORMA (@RealOviedoInf) January 15, 2020

oficializó que ha dejado salir del equipo al joven arquero,al, equipo que lucha por no descender al ubicarse 17º entre 22 participantes.En un comunicado, el equipo merengue detalla: "El Real Madrid C. F. y el Real Oviedo han acordado la cesión del jugador Andriy Lunin para esta temporada,".El arquero ucraniano fichó por el equipo merengue en el mercado de fichajes veraniego (de Europa) de 2018 a cambio de, sumados los cuatro por objetivos.El futbolista de 20 años, ex Zorya, no tuvo su oportunidad en el Madrid y es por eso que seTras no haber gozado de ningún minuto en el elenco blanquivioleta, salvo enen la que sufrió un gol, el club blanco decidió cancelar el préstamo de Lunin en el equipo presidido pory buscarle un nuevo destino para que pueda seguir creciendo.Lunin deberá luchar ahora desde el fútbol de ascenso.