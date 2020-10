Real Madrid informa de varios casos positivos de Covid en sus categorías inferiores

Escuchar Nota

Madrid.- El Real Madrid informó este sábado a la Real Federación Española de Fútbol y al Rayo Majadahonda de la aparición de varios positivos en la plantilla del Castilla que ponen en riesgo la disputa del partido correspondiente a la tercera jornada del grupo cinco de la Segunda B.



El Real Madrid aún no ha precisado el número de jugadores que han dado positivo en el último test realizado a su filial. Según apuntan desde fuentes de la Federación, al menos cuatro de sus futbolistas están confinados en sus domicilios tras dar positivo en coronavirus.



El encuentro estaba programado para el domingo a las 12:00 en el estadio del Rayo Majadahonda y en las próximas horas se conocerá la decisión de la Federación sobre su más que probable suspensión. El foco de contagio en el Castilla no afecta al primer equipo del Real Madrid, que entrena en otro campo y no comparte instalaciones dentro de su ciudad deportiva con el filial.



Uno de los integrantes del Castilla, el lateral derecho Sergio Santos, está con el primer equipo desde la lesión de Nacho Fernández en el clásico y debido a las ausencias de Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. Pero al ejercitarse ya desde el domingo, antes del viaje a Alemania para el encuentro de la Liga de Campeones, no ha tenido contacto durante la semana con sus compañeros habituales de equipo.