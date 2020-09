Real Madrid piensa en Raúl Jiménez como opción alternativa en su delantera

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Según Don Balón, el Real Madrid estaría en búsqueda de un delantero y el tricolor del Wolverhampton, Raúl Jiménez, sería la opción, mientras que Marca adelanta que el Atlético busca la salida de Héctor Herrera.



En el caso de Raúl, quien fue considerado el mejor futbolista de los Lobos la temporada pasada, ya hay pláticas entre los equipos, pero los ingleses estarían pidiendo hasta 50 millones de euros por él.



La operación también depende de que el bosnio Luka Jovic, de 22 años y que fichó el año pasado con los merengues por 60 MDU, salga del equipo. Se rumora que el Milán lo busca.



"HH", por su parte, no tendría cabida en los colchoneros ya que no termina de convencer al DT Diego Simeone.



Herrera pelea un lugar en la titularidad con Saúl Ñíguez, Koke, Thomas y Marcos Llorente, quienes tienen ventaja sobre el mexicano, quien suma una temporada con los rojiblancos.



El ex de Pachuca llegó libre, por lo que su contrato es alto y ello complica la salida.