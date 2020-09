Realiza FGJ rastreo por desaparición de Karla y Cristoper

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de que familiares de Karla y Cristoper se manifestaran este lunes para exigir que sean encontrados, la Fiscalía General de Justicia indicó que llevaron a cabo un rastreo en Naucalpan, no obstante, siguen desaparecidos.



Se presume que los jóvenes desaparecieron la madrugada del 29 de agosto, durante una fiesta clandestina, donde hubo una balacera.



Fue realizada en un bar llamado El Barquito, ubicado en Avenida Tezozómoc, Colonia San Miguel Amantla, Alcaldía Azcapotzalco. Desde ese momento sus familiares no han tenido noticias de ellos.



La Fiscalía informó que realizó un rastreo en el Municipio de Naucalpan, a través de la Policía de Investigación (PDI), personal ministerial y pericial. Para esta acción tuvieron el apoyo de bomberos, Protección Civil, personal de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión de Búsqueda de Personas.



Asimismo, la dependencia informó que han sido recabados más de 10 testigos presenciales de los sucesos mientras que la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizó retratos hablados y dictámenes de genética o ADN.



Han hecho el análisis de videos de cámaras particulares localizadas en las inmediaciones del local referido con la finalidad de establecer posibles temporalidades y acciones ocurridas antes, durante y después de los hechos, refirió la dependencia.



Tanto la familia de Karla como Cristoper se reunieron este lunes en la Glorieta de Peralvillo para manifestarse y marchar por las calles de la Ciudad de México, como Avenida Reforma, Hidalgo, entre otras a fin de que las autoridades encuentren a los jóvenes, quienes no se conocían, entre sí.